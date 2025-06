BoursoLive / Table ronde : Quel avenir pour l'immobilier professionnel en Europe ?

information fournie par BoursoBank • 25/06/2025 à 16:03

Depuis quelques années, l'immobilier professionnel européen attire de plus en plus d'investisseurs particuliers grâce à des véhicules d'épargne accessibles et diversifiés. Après une récente période de correction, les opportunités d'investissement sont nombreuses et les capitaux reviennent vers l'Europe en raison des incertitudes géopolitiques américaines et des politiques monétaires accommodantes de la BCE.

Dans le replay de cette table-ronde qui s'est déroulée lors de la 5e édition du BoursoLive, Béatrice Guedj, directrice de la recherche et de l'innovation, et Xavier Royet, responsable relations clientèle distribution chez Swiss Life Asset Managers France, aux côtés de Nicolas Van Den Hende, directeur de l'Épargne, et Olivier Loussouarn, directeur des investissements chez Sofidy, analysent comment l'immobilier d'entreprise européen se diversifie bien au-delà des bureaux traditionnels pour intégrer l'hôtellerie, la logistique, les data centers et même les nouvelles typologies liées à la réindustrialisation du continent.