Boursolive / Est-ce le moment d'investir sur l'Europe ?

information fournie par BoursoBank • 24/06/2025 à 11:26

Plusieurs fois annoncé, plusieurs fois reporté, le rebond du marché européen par rapport à la Bourse américaine semble se concrétiser depuis le début de l'année. Mais la tendance est-elle durable ? Le «Vieux continent» a-t-il les moyens d'enclencher un nouveau cycle de croissance et d'innovation.

Alors que bancaires et valeurs de défense tirent la tendance actuellement, quels secteurs, quelles entreprises peuvent se démarquer sur le long terme ? Quelles qualités rechercher quand on est investisseur individuel ?

Pour faire le point sur les perspectives macroéconomiques et de l'Europe et le potentiel de ses entreprises, Henri Chabadel, directeur des investissements France, Belgique et Luxembourg chez BlackRock et Olivier Cassé, gérant actions européennes chez Sycomore AM étaient réunis pour la première table ronde de Boursolive.