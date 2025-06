BoursoLive / Edmond de Rothschild AM - Small Caps : tirer profit de la nouvelle dynamique économique en Europe

information fournie par BoursoBank • 25/06/2025 à 15:37

L'Europe traverse aujourd'hui une période de transformation majeure qui redonne espoir aux investisseurs après des années de sous-performance.

C'est notamment le cas pour les Small et Mid Caps européennes qui affichent depuis le début de l'année une performance de plus de 18% sur la zone euro, portées par une nouvelle dynamique économique et des plans d'investissement sans précédent.

Dans le replay de ce webinaire qui s'est déroulé lors de la 5e édition du BoursoLive, Ariane Hayate, gérante actions européennes, et Caroline Gauthier, co-responsable de la gestion Actions chez Edmond de Rothschild Asset Management, expliquent comment ces entreprises de taille intermédiaire tirent profit du renouveau européen et des thématiques porteuses comme la défense, les infrastructures énergétiques et la décarbonation.