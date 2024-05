information fournie par France 24 • 15/05/2024 à 14:16

Où en est la révolution #MeToo, le mouvement qui a libéré la parole des femmes ou, plutôt, qui a permis que cette parole soit entendue et recueillie. Quel écho le mouvement trouve-t-il chez les hommes, et qu'a-t-il changé dans leur manière d’être avec les femmes, mais aussi d’être des hommes ? Pour en parler, nous recevons le mathématicien Michel Broué et le chorégraphe Bolewa Sabourin.