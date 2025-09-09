Sur le campus Jussieu à Paris, une assemblée de plusieurs centaines d'étudiants a voté un rassemblement devant ce site mercredi matin dans le cadre de la journée d'actions du 10 septembre.
"Bloquons tout": à l'université de Jussieu, des étudiants appellent à se joindre au mouvement
