Blick Bassy : de l'écologie à la décolonisation, ses engagements en musique

information fournie par France 24 • 25/06/2024 à 15:18

Depuis ses débuts, Blick Bassy mélange avec brio traditions africaines et influences modernes. Le chanteur, qui construit sa carrière musicale entre le Cameroun et la France, est de retour avec un version deluxe de son cinquième album studio "Madiba Ni Mbondi", un disque en forme de conte écologique et militant autour de l'eau. Blick Bassy évoque aussi son rôle au sein de la "commission mémoire" sur le Cameroun, voulue par le président Macron, et chargée de travailler sur le rôle de la France pendant la colonisation et après l’indépendance du pays. Un travail sur l'héritage colonial qui se concrétise par une exposition à voir en ce moment au Musée ethnographique de Genève, en Suisse. Blick Bassy y présente une œuvre baptisée "Le casque décolonial".