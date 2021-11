information fournie par France 24 • 15/11/2021 à 13:47

Le journaliste américain Danny Fenster, détenu depuis mai par la junte en Birmanie, a été libéré lundi et devrait être expulsé du pays. Il venait d'être condamné à 11 ans de prison et devait comparaître mardi devant un tribunal pour terrorisme et sédition. Les précisions de Carol Isoux, correspondante RFI/France 24 à Bangkok.