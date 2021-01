Best of Talk !!

France 24 • 04/01/2021 à 13:22

Malgré la crise du Covid-19, les stars du monde urbain n'ont pas manqué à l'appel de Légendes Urbaines en 2020. Bramsito, Da Uzi, Stéphane de Freitas, Doudou Masta, Fally Ipupa, RK, Franck Gastambide, Hatik, Innoss'B, Koba LaD, Lacrim, Lartiste, L.E.J, Lous and the Yakuza, Lyna Mahyem, Matthieu Longatte, Meryl, Naps, PLK, Serge Beynaud, Sifax, Sneazzy, Soolking, S. Pri Noir et Sultan : ils étaient tous au rendez-vous de Juliette Fiévet pour livrer leurs coups de cœur, coups de gueules et fous rires. Retour sur les meilleurs moments de l'émission en 2020 !