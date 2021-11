Bernard Guetta: “la provocation politique de Vladimir Poutine en Biélorussie est en train d’échouer”

information fournie par France 24 • 26/11/2021 à 11:45

Alors que des migrants sont instrumentalisés par les dirigeants biélorusse et russe à la frontière de l'Europe, Bernard Guetta, Député européen du groupe Renew et vice-présidente de la Commission des Libertés civiles, nous donne son point de vue sur l'aspect géopolitique de cette manoeuvre. Il revient également sur le traitement infligé par les autorités géorgiennes à l'ancien président Mikheil Saakachvili et à la place que doit tenir l'Europe sur l'échiquier international sur les questions de droits humains.