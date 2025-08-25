Le Premier ministre François Bayrou annonce qu'il engagera le 8 septembre la "responsabilité du gouvernement" devant l'Assemblée nationale pour trancher la "question centrale" de "la maîtrise de nos finances" et valider le principe de son plan d'économies budgétaires. Le Premier ministre dit avoir demandé au président de la République Emmanuel Macron, "qui l'a accepté", de "convoquer le Parlement en session extraordinaire" pour y prononcer une nouvelle déclaration de politique générale "suivie d'un vote" pouvant entrainer la chute de son gouvernement. SONORE
Bayrou posera à l'Assemblée la "question centrale" de "la maîtrise de nos finances"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro