Le "danger immédiat" du surendettement menace la France, qui doit y "faire face (...) aujourd'hui même sans retard d'aucune sorte", affirme François Bayrou lors d'une conférence de presse de rentrée consacrée à son plan d'économies budgétaires, ajoutant que "la dépendance à la dette est devenue en France chronique". SONORE
