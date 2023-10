Bande de Gaza : plus de 6 500 personnes tuées, dont la famille d'un journaliste d'Al-Jazeera

information fournie par France 24 • 26/10/2023 à 11:36

Israël, qui a juré d'en finir avec le Hamas après son attaque sanglante le 7 octobre, voit les mises en garde se multiplier quant aux conséquences de ses opérations militaires pour les populations civiles à Gaza. Depuis le début de la guerre, les frappes israéliennes ont fait plus de 6 500 morts et plus de 17 000 blessés à Gaza, selon le ministère de Santé du gouvernement du Hamas. La famille du principal correspondant d'Al-Jazeera à Gaza a été tuée par une frappe israélienne, a annoncé mercredi la chaîne qatarie d'informations en continu.