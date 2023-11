information fournie par France 24 • 13/11/2023 à 11:57

Voilà 8 ans, la France connaissait la pire attaque terroriste perpétrée sur son sol : les attentats du 13-Novembre ont fait 130 morts et 350 blessés à Saint-Denis et Paris. Bahareh Akrami, l'invitée de France 24, se trouvait dans un bar parisien pris pour cible et a eu la chance d'en réchapper. Six ans plus tard, elle a suivi le procès des auteurs des attentats. Elle raconte ces audiences historiques, parfois avec humour, dans le roman graphique "On aurait aimé savoir" (Steinkis Editions).