B. Trépied : "La question du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, clé de voute de la paix civile"

information fournie par France 24 • 16/05/2024 à 13:22

L'État va reprendre le contrôle de la situation en Nouvelle-Calédonie dans quelques heures, promet Gerald Darmanin, après trois nuits d’émeutes dans ce territoire français du Pacifique. L’Etat d’urgence a été décrété et l’armée déployée pour sécuriser les ports et l’aéroport de l’archipel. Dernier bilan : cinq morts, dont deux gendarmes. Plus de deux cent personnes ont d’ores et déjà été interpellées. Comment en est-on arrivé là ? Entretien avec Benoît Trépied, anthropologue, et Beryl Zigler, journaliste à Nouméa.