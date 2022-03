B. Stora, historien : "60 ans après Évian, nous sommes encore dans une situation difficile"

information fournie par France 24 • 18/03/2022 à 09:26

Il y a 60 ans, le 18 mars 1962, la France et l’Algérie signaient les accords d’Évian, qui ont abouti à un cessez-le-feu le lendemain. Pour autant, les violences se sont poursuivies jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962. Pour revenir sur cet épisode et les "passions douloureuses" qui lient encore la France et l’Algérie, Karim Yahiaoui reçoit Benjamin Stora, historien incontournable et auteur d’un rapport qui préconise plusieurs actions pour réconcilier les mémoires.