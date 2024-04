Azadeh Kian : "Les sanctions ont appauvri les classes moyennes iraniennes et pas le régime iranien"

information fournie par France 24 • 18/04/2024 à 14:56

Aujourd’hui dans "Parlons-En", on fait le point sur l’attaque iranienne de samedi contre Israël et ses conséquences pour la région. Y a-t-il une autre voie que celle de l’escalade ou de l’embrasement après cette offensive inédite de la République islamique contre l'État hébreu ? L’attaque de samedi, largement déjouée, est-elle une défaite militaire ou une victoire symbolique d’un pays qui serre la vis à nouveau autour de sa population ? Éléments de réponse avec Azadeh Kian, spécialiste de l'Iran, et Jean-Pierre Perrin, journaliste.