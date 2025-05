Awa Ly revient avec "Essence and Elements", un album spirituel porté par les quatre éléments

information fournie par France 24 • 17/05/2025 à 21:13

Elle est franco-sénégalaise, auteure-compositrice, et sa voix envoûtante nous reconnecte à l’essentiel.

Dans cette interview exclusive pour le JT Afrique, Awa Ly présente son nouvel album Essence and Elements, une œuvre musicale et spirituelle inspirée par les quatre éléments : la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu.

Un projet introspectif, enregistré entre Paris et l’Afrique du Sud, enrichi par des collaborations prestigieuses et des clips réalisés par l’actrice Aïssa Maïga.

Un moment suspendu, entre musique, amitié, création et quête de soi.