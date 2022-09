Avec son roman "Cocoaïans", Gauz' livre une prose audacieuse aux saveurs de chocolat acidulé

information fournie par France 24 • 05/09/2022 à 14:16

Le nouveau livre signé par Gauz' raconte l'histoire politique de la fève de cacao, entre la douceur du chocolat et l'amertume du cacao. Dans "Cocoaïans (Naissance d'une nation chocolat)", l'écrivain militant remonte aux origines de la culture et du commerce de cette précieuse ressource qui traduisent les rapports de domination imposés par l'Occident aux pays producteurs d'Afrique. Invité de cette édition, il parle aussi du "Front de libération des classiques africains", de sa maisons d'édition qui rachète les droits d'auteurs classiques du continent et de son coup de cœur pour "Stardust", de la romancière Léonora Miano.