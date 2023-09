Au nord du Bénin, la lutte contre les groupes armés s'intensifie

information fournie par France 24 • 27/09/2023 à 15:47

En 2019, l'enlèvement de deux Français dans le nord du Bénin a marqué le début d'une nouvelle menace pour le pays : l'infiltration régulière de groupes armés, notamment jihadistes. Le Bénin a lancé depuis 2022 une grande opération contre ces groupes, mais la collaboration avec les pays voisins, le Burkina Faso et le Niger, tarde à se concrétiser. Résultat : le Bénin a noué des accords bilatéraux et renforcé ses effectifs le long de ses frontières. En trois ans, selon les chiffres officiels, une quarantaine de civils et une vingtaine de militaires ont été tués.