information fournie par France 24 • 13/11/2023 à 22:39

Au Burkina Faso, au moins 70 civils, essentiellement des enfants et des personnes âgées, ont été tués le 5 novembre dans l'attaque du village de Zaongo dans le nord du pays a déclaré lundi le parquet burkinabè. Une équipe d'enquêteurs dépêchée sur place samedi a fait état d'au moins 70 morts. La plupart des victimes étaient des enfants et des personnes âgées. Pour en parler, Ahmed Newton Barry journaliste burkinabè et ex-président de la Commission électorale.