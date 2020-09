Attentats de janvier 2015 : la France toujours "Charlie" ?

France 24 • 02/09/2020 à 20:19

C'est un procès hors-norme qui s'est ouvert ce mercredi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Quatorze personnes en lien avec les attentats de Janvier 2015 en France y sont jugées. Les accusés sont soupçonnés d'avoir apporté un soutien logistique aux frères Kouachi et à Amedy Coulibaly dans les attaques terroristes contre Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes et le meurtre d'une policière de Montrouge. Cinq ans plus tard, où en est "l'esprit Charlie" qui avait vu les Français manifester par millions leur soutien aux victimes ? Qu'est-ce qui a changé en France ?