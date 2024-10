information fournie par France 24 • 07/10/2024 à 17:00

Joe Biden et Kamala Harris ont exprimé lundi leur soutien à Israël, un an après les attaques sans précédent du Hamas, et déploré le nombre de morts de civils palestiniens dans la riposte militaire israélienne à Gaza. Les précisions de Matthieu Mabin, correspondant France 24 à Washington.