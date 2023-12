information fournie par France 24 • 07/12/2023 à 11:41

61 jours : c'est le temps de captivité des 138 otages encore aux mains du Hamas. On ignore le nombre de ceux encore en vie, et qui exactement les retient. Israël a, de nouveau, exprimé son souhait de voir le CICR, la Croix-Rouge internationale, avoir accès a tous les captifs. Sous pression le gouvernement de B. Netanyahu fait face à la colère de familles inquiètes et qui s'impatientent.