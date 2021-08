information fournie par France 24 • 02/08/2021 à 10:48

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont déclaré le 1er août avoir la conviction que l'Iran était à l'origine d'une attaque menée au large d'Oman contre un pétrolier exploité par des intérêts israéliens, et qui a provoqué la mort d'un Britannique et d'un Roumain à bord.