Un Allemand d'origine libanaise a été tué par la police dimanche soir à Berlin, selon les autorités qui le considèrent comme l'auteur de l'attaque, la veille, à la voiture-bélier et à l'arme blanche en marge de la gay pride, qui a fait un mort et une trentaine de blessés.
Attaque à la gay pride de Berlin: le suspect tué par la police
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