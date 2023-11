information fournie par France 24 • 06/11/2023 à 10:54

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est en Turquie lundi avec pour mission d'apaiser la colère de l'un des alliés les plus stratégiques mais aussi les plus difficiles de Washington, en pleine guerre à Gaza. C'est sa première visite dans le pays après l'attaque du 7 octobre et la reprise du conflit au Proche-Orient.