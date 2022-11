Antoinette Gomis, danseuse et chorégraphe engagée

information fournie par France 24 • 29/11/2022 à 17:09

Si elle a dansé pour les plus grands, de Madonna à Quincy Jones, elle n’en a pour autant jamais oublié d’où elle vient : les Mureaux, en banlieue parisienne. Après avoir mis en scène les blessures de Nina Simone et célébré les figures de la cause noire, la danseuse et chorégraphe Antoinette Gomis propose son nouveau spectacle, "Les ombres". Une pièce qui retrace le parcours d’immigrés africains en France, dans laquelle elle mêle hip-hop, danse africaine et même langue des signes.