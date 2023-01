Ankara veut apaiser le jeu avec Damas : inquiétude des réfugiés syriens en Turquie

information fournie par France 24 • 09/01/2023 à 11:39

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie, une rencontre au niveau des ministres de la défense turc et syrien a eu lieu la semaine dernière, les chefs des diplomaties devraient suivre en attendant la rencontre présidentielle et cette image que les Syriens de Turquie redoutent : une poignée de main entre Erdogan et Assad. Alors que les prochaines élections prévues en juin se rapprochent, le sort des 3,5 millions de syriens vivant en Turquie est devenu un sujet récurrent dans la campagne. Reportage à Istanbul de Ludovic de Foucaud et Hussein Assad