Anina Ciuciu : "100 000 enfants sont privés du droit à l’éducation, notamment des jeunes filles"

information fournie par France 24 • 08/03/2023 à 11:31

Anina Ciuciu est avocate, écrivaine et militante pour l’éducation pour toutes et tous. Présidente d’Askola et marraine du collectif "École pour tous", son collectif appelle à une "trêve scolaire républicaine", notamment pour mettre fin aux expulsions et à l’exclusion de familles dont les enfants sont scolarisés en France. Elle rappelle que le droit à l’instruction est inscrit dans la constitution française.