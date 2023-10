Andrej Plenkovic : "Il faut éviter les victimes civiles à Gaza et l’escalade régionale"

information fournie par France 24 • 27/10/2023 à 17:02

L’Union européenne a tenu son Conseil de l’automne à Bruxelles, en cette fin de semaine, avec des inquiétudes et des nuances importantes exprimées sur le conflit entre Israël et le Hamas, ainsi que le conflit entre l’Ukraine et la Russie. Les dirigeants européens ont également discuté de l'élargissement de l'UE, des frontières, de l'immigration, ainsi que des perspectives et règles économiques de l’UE. Le Premier ministre croate Andrej Plenkovic, dont le pays, membre de l’UE depuis 2013, est entré dans la zone euro et l’espace Schengen en janvier dernier, est notre invité.