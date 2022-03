Allemagne : les féminicides, une violence sous silence

information fournie par France 24 • 04/03/2022 à 10:26

L’Allemagne affiche l’un des taux les plus élevés d’homicides conjugaux en Europe. D’après les chiffres du rapport de l’Office fédéral de police criminelle paru en décembre, la pandémie n’a fait qu’aggraver la situation. Malgré le travail de nombreuses associations d’aide et de soutien aux victimes, le triste décompte continue de s'emballer. Le manque de considération de la part de la police et les carences juridiques en la matière sont notamment pointés du doigt. Reportage de nos correspondants.