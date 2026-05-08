La ministre française déléguée aux Anciens combattants, Alice Rufo, participe à Sétif, en Algérie, à la commémoration des manifestations indépendantistes du 8 mai 1945, réprimées dans le sang par l'armée française.
Algérie: une ministre française à la commémoration des manifestations du 8 mai 1945
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