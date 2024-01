Alexis Michalik : "Je voulais donner des armes face aux idées reçues sur l'immigration"

information fournie par France 24 • 30/01/2024 à 15:15

"Edmond", "Le porteur d’histoire", "Les producteurs"... Autant de pièces et autant de succès, signés Alexis Michalik, 41 ans seulement, et déjà couronné par six Molière. L’auteur et metteur en scène est de retour avec sa dernière création “Passeport”, à voir au théâtre de la Renaissance, à Paris. Il y aborde un sujet clivant et d’actualité : l'immigration en France. On retrouve aussi les procédés théâtraux qui sont devenus sa marque de fabrique : des intrigues à tiroirs, des comédiens inconnus du grand public interprétant plusieurs rôles et des décors modulables qui évoluent sur scène.