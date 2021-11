Alcool, drogue et rock'n'roll... le "Burning Casablanca" d’Ismaël El Iraki

information fournie par France 24 • 03/11/2021 à 17:23

Dans cette nouvelle édition de "À l’Affiche", Laure Manent et Xavier Leherpeur évoquent les sorties ciné de la semaine et reçoivent Ismaël El Iraki pour son premier long-métrage, "Burning Casablanca". Le film dresse le portrait de deux égratignés de la vie, la prostituée Rajae et le rockeur oublié et héroïnomane Larsen Snake. Ils se rencontrent, s’apprivoisent, s’aiment… mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Ces deux-là ont vécu des traumatismes qui les poursuivent, des images de violence et de sang dans le cœur. Ensemble, ils tentent de se redresser.