Alain Gresh, journaliste : "Israël veut rendre Gaza invivable"

information fournie par France 24 • 02/05/2024 à 12:08

Il n’y a toujours pas d’accord sur une trêve dans la bande de Gaza. Mais est-il encore temps ?... Le gouvernement de Benjamin Netanyahu avait donné jusqu’à hier soir au Hamas pour se positionner sur la proposition de trêve. L’attente se poursuit pour les civils palestiniens, comme pour les otages israéliens détenus dans l’enclave. La diplomatie américaine, elle, ne relâche pas la pression. Une trêve éventuelle et après ?... On en parle avec le journaliste Alain Gresh, qui publie "Palestine : un peuple qui ne veut pas mourir" (Ed. Liens qui libèrent), et notre chroniqueur Gauthier Rybinski.