information fournie par France 24 • 21/09/2023 à 12:18

Il a eu l’une des carrière les plus longues de tous les hommes politiques sud-africain. Mais aussi sans doute l’une des plus controversées. Mangosuthu Buthelezi, décédé a 95 ans le 9 septembre a été enterré samedi 16 septembre dans sa région natale. Portrait de cette figure sud-africaine par Caroline Dumay et Stefan Carstens.