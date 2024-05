information fournie par France 24 • 30/05/2024 à 11:15

Pour la première fois en 30 ans et la fin de l'apartheid, l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud risque de perdre sa majorité absolue à l'occasion des élections législatives. l'heure du bilan pour Cyril Ramaphosa ? On va plus loin avec Zyad Limam, Gauthier Rybinski et Caroline Dumay au Cap.