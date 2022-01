Afghanistan : des citoyens résistent à la charia

information fournie par France 24 • 26/01/2022 à 16:57

Depuis qu'ils ont pris le pouvoir en août 2021 en Afghanistan, les Taliban tentent de renvoyer une image plus modérée au reste du monde. Ils affirment avoir changé, dans le but d'obtenir la reconnaissance internationale et un retour des aides financières. Une rhétorique qui tranche avec la situation sur le terrain, la charia s'immisçant dans le quotidien de la population. Des commerçants et des habitantes tentent de cependant s'opposer aux nouvelles règles édictées.