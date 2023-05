Adrienne Surprenant : "Les Centrafricains sont fatigués de la guerre et veulent penser à l’avenir"

information fournie par France 24 • 17/05/2023 à 11:40

En mars 2013, des groupes rebelles formés dans le nord de la Centrafrique et réunis dans la coalition Séléka ont pris le pouvoir à Bangui, déclenchant un long cycle de violences et d'exactions commises par différentes milices. La photographe et grand reporter Adrienne Surprenant a réalisé pour Médecins Sans Frontières le documentaire photographique et sonore "Les Événements : Centrafrique, dix ans de violence". À la clé, des témoignages poignants et la volonté de vivre enfin en paix.