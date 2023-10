Addiction aux écrans : la Chine vers un couvre-feu numérique pour les jeunes

information fournie par France 24 • 02/10/2023 à 10:39

La Chine, préoccupée par l'addiction des jeunes aux écrans, va interdire aux mineurs de se connecter à Internet entre 22 h et 6 h du matin. Cette mesure, qui entrera en vigueur dans les prochains mois, s'accompagne d'une limitation du temps en ligne quotidien, qui variera en fonction de l'âge. Alors que le pays est déjà coupé de l’Internet mondial par la "grande muraille numérique", cela fait des années que les autorités tentent de limiter le temps d’écran des plus jeunes, avec des méthodes parfois brutales. Reportage à Shanghai de Lou Kisiela, Antoine Morel et Yan Chen.