France 24 • 24/12/2020 à 06:18

A la Une de la presse, ce jeudi 24 décembre, l'espoir de parvenir rapidement à un accord sur le Brexit. Et les préparatifs du réveillon de Noël en France, sur fond de pandémie. Des célébrations douces-amères. Et deux cadeaux, offerts par la Revue de presse de France 24, à ses fidèles lecteurs et téléspectateurs.