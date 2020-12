France 24 • 25/12/2020 à 12:30

Les Européens et le Royaume-Uni ont conclu jeudi, après des négociations éreintantes et à la veille de Noël, un accord historique sur leurs futures relations commerciales, qui leur permettra d'éviter le choc dévastateur d'un "no deal" pour leurs économies en fin d'année. Les explications de Guillaume Klossa, président fondateur d'EuropaNova