Accord migratoire entre le Royaume-Uni et le Rwanda : quels sont les enjeux juridiques ?

information fournie par France 24 • 23/04/2024 à 16:13

L'accord conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda pour y déplacer les migrants illégaux ne peut pas s'affranchir du droit, rappelle l'avocat pénaliste William Julié, spécialiste des droits de l'homme. Or, Kigali a été épinglé par l'ONU et plusieurs ONG pour ses manquements "à un certain nombre de droits fondamentaux", relève l'avocat, qui note que cette situation n'a pas découragé Londres, malgré les avertissements de la Cour suprême britannique. Pourtant, tout n'est pas joué : la Cour internationale des droits de l'homme pourrait être saisie par les demandeurs d'asile, comme cela a déjà été le cas en 2022, rappelle William Julié.