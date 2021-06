France 24 • 22/06/2021 à 23:16

Le Sénat américain s'attaque mardi 22 juin à l'un des sujets les plus importants pour la démocratie et qui divise profondément républicains et démocrates: le droit de vote et les différents modes d'accès aux urnes, au coeur des contestations du résultat de 2020 par Donald Trump.