"Acceptez-vous, faites ce dont vous avez envie", le mantra de la championne Clarisse Agbégnénou

France 24 • 26/03/2021 à 13:21

Quadruple championne du monde, quintuple championne d'Europe, Clarisse Agbégnénou est la judokate la plus titrée de France, mais aussi une athlète engagée pour l'égalité femmes-hommes dans le sport. Soutenant celles qui dénoncent le sexisme et le harcèlement sexuel, elle est aussi la première à briser le tabou des règles chez les sportives. Également dans ce numéro d'Actuelles, un reportage en Italie, où le licenciement d'une volleyeuse à cause de sa grossesse fait scandale.