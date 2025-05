information fournie par France 24 • 23/05/2025 à 22:37

Journaliste chevronné et expert reconnu des réseaux de la Françafrique, Antoine Glaser fait une entrée remarquée en littérature avec Sombre Lagune, son premier roman policier. L’auteur nous entraîne dans un Abidjan trouble, théâtre de trafics, d’espionnage et de luttes d’influence. Un polar géopolitique nourri de décennies d’enquêtes et de terrain, où fiction et réalité se confondent. Entretien avec Fatimata Wane, dans la page culture du Journal de l’Afrique.