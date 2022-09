Abdou Touré, initiateur du #QuartierVertChallenge, rêve de transformer Dakar en ville verte

information fournie par France 24 • 20/09/2022 à 10:04

Pour dénoncer l'état des rues proches de son logement dans la capitale sénégalaise, Abdou Touré a multiplié les vidéos et lancé le hashtag #QuartierVertChallenge. Cette initiative d'action collective consiste à nettoyer son quartier entre voisins, à ramasser ensemble les ordures dans sa rue et à planter des arbres. Abdou Touré a non seulement converti ses voisins de Dakar mais il a aussi inspiré d'autres villes du Sénégal et fait des émules dans 15 autres pays du continent.