information fournie par France 24 • 02/02/2024 à 10:38

De l'Irlande à la Grèce, les revendications des agriculteurs sont semblables : plus de contrôle des importations, plus de garanties pour les revenus des agriculteurs, plus de sécurité dans leurs activités. Ce vendredi, les tracteurs continuaient de bloquer les routes à travers toute l'Europe, même si le mouvement en France faiblit après les annonces gouvernementales.