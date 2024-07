information fournie par France 24 • 10/07/2024 à 15:58

La rentrée des classes se poursuit au Palais Bourbon, en plein cœur de l’été. Après la gauche hier, la droite et l’extrême-droite ont sorti les cartables. Les photos de famille se suivent et ne se ressemblent pas. Les tractations vont bon train mais sans majorité absolue, l’incertitude est grande. À qui revient Matignon ? On pose la question à l’ancien député du MoDem Jean-Louis Bourlanges, et le politologue directeur associé de l'Agence Grand Public, Emmanuel Rivière.