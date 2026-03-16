Longtemps favori des sondages pour les municipales à Lyon, l'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas, candidat sans étiquette soutenu par la droite et le centre-droit, se dit "déçu" d'être au coude-à-coude avec le maire écologiste Grégory Doucet au premier tour, tout en assurant vouloir "faire en sorte de gagner" au second tour.
A Lyon, Aulas, "déçu", va "faire en sorte de gagner" au second tour des municipales
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